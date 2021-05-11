Tam kapanmada 12 bin 847 aileye 13 milyon liralık destek

Çorum Valiliği tam kapanma döneminde 12 bin 847 aileye 12 milyon 903 bin lira destek sağlandığını açıkladı.

Konu ile ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada; "3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde kurulu bulunan ve faaliyetlerini yürüten Çorum İl Geneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları olarak Tam Kapanma Uygulama döneminde Çorum İl geneli SYDV yardım faaliyetleri kapsamında vakıflara yapılan başvurular neticesinde 869 aileye 229 bin lira değerinde gıda paketi, 2 bin 286 aileye 1 milyon 57 bin lira nakit destek ve devletimizin başlatmış olduğu tam kapanma yardımı kapsamında 10 bin 561 aileye 11 milyon 617 bin lira nakit yardım desteği sağlanmıştır. Ayrıca bu süreç içerisinde 31 bin 496 haneye toplamda 1.055.100 kg patates ve soğan ayni yardımı muhtaç ailelerin evlerine ulaştırılmıştır. Tam kapanma döneminde toplam 12 milyon 903 bin lira vatandaşlarımıza destek sağlanmıştır." denildi

