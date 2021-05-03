Tam kapanmada vatandaşların en büyük destekçisi oldular

FATİH BATTAR

Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grupları 17 gün sürecek "tam kapanma" sürecini yine görevlerinin başında geçiriyor.

Çorum’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde oluşturulan ''Vefa Sosyal Destek Grubu'' tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların talepleri karşılanıyor.

17 günlük tam kapanma sürecinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için Çorum Valiliği bünyesinde oluşturulan ''Vefa Sosyal Destek Grubu'' tarafından, ihtiyacı olan vatandaşların evlerinden çıkmasını önlemek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.

İhtiyaçlarını 112, 155 ve 156 numaralar aracılığıyla ileten vatandaşların istekleri Jandarma, Polis ekipleri ile Vefa Destek Gurupları tarafından vatandaşların evlerine bırakılıyor.

Ekipler, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak, taleplerini iletebileceklerini hatırlattı.