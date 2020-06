Tanısı konulamayan rahatsızlık hayatını kararttı

Çorum’da 1.5 yıl önce dizinde başlayan ağrı ve yüzündeki kızarıklık şikayetiyle hastaneye başvuran ve bugüne kadar 7 farklı hastalık teşhisi konulan genç, tedavi olarak yaşadığı sağlık problemlerinden kurtulmayı bekliyor.

Şimdiye dek tam olarak hastalığının teşhisi konulamayan 34 yaşındaki Bircan Keskin’e daha sonra kemik erimesi başladı. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hayatı kararan Keskin, hastalığının teşhis edilerek tedavisinin yapılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yardım istedi. Yaklaşık 1.5 yıl önce yüzündeki kızarma ve dizinde bir ağrı başladığını dile getiren Keskin, hastaneye başvurduğunu söyledi. Burada kendisine ilaç tedavisi yapıldığını anlatan Keskin, sonuç alamayınca fizik tedaviye yönlendirildiğini söyledi. Fizik tedavinin de olumsuz sonuçlanmasıyla birlikte başka bir hastaneye başvurduğunu ve yapılan tetkikler sonucu ameliyata karar verildiğini dile getiren Keskin, “Bu ameliyattan sonra farklı komplikasyonlar yaşadım. Bacağımda damar tıkanıklığı gelişti. Kemik erimesi başladı” dedi.





1.5 yılda 30’a yakın doktora başvurdu

Çorum başta olmak üzere Samsun, Ankara, İstanbul ve Çanakkale gibi 5 farklı ilde 30 doktora gittiğini anlatan Keskin, “Her doktor farklı bir tanı koydu. Rahatsızlığımda ilgili 7 farklı dile getirildi. 'Kimisi behçetsin, kimi sende farklı bir şey var' dedi. Bazı doktorlar romatizmal hastalıklardan bahsetti. Yapılan farklı tedavilere rağmen ağrılarım daha da arttı. Son zamanlarda artık günlük işlerimi yapamaz hale geldim. Vücudum her gün erimeye başladı. Parmaklarımı kullanamaz hale geldim.Gittiğim her hastanede farklı tahliller yapıldı. Tahlil sonuçları temiz çıkıyor sadece CRP yüksek çıkıyor ancak hiçbir şekilde ağrılarımda azalma olmadı. Her geçen gün daha da artıyor” ifadelerini kullandı.



"Hastalığımın tanısının konularak tedavi olmak istiyorum"

Bu süreçte hem kendisi hem ailesinin psikolojik olarak etkilendiğini anlatan Keskin, “1.5 yılda 7 farklı tanı konmasına rağmen sağlığıma kavuşamadım. Bu yaşananlar hem aile hem iş hayatımı olumsuz yönde etkiledi. Her geçen gün daha da eriyorum. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Benim rahatsızlığımın tam tanısı ne ise bunun konularak tedavimin yapılarak sağlığıma kavuşmak istiyorum” diye konuştu.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 10:04