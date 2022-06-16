Tapu yeni binasına taşınıyor

Uzun yıllardır Valilik ek binada faaliyetlerini yürüten Tapu ve Kadastro Müdürlükleri YEDAŞ yanında inşaat edilen yeni binasına önümüzdeki hafta başında taşınacak.

Taşınma işlemi nedeniyle müdürlükler bir gün hizmet vermeyecek.

Valilik’ten konu hakkında yapılan açıklamada, “Çorum Valiliği Ek-1 bina zemin ve 1. katlarda hizmet veren Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimizin yeni yapılan ve Cengiz Topel Caddesi No:159/A adresinde bulunan Çorum Tapu ve Kadastro Müdürlüğü hizmet binasına taşınma işleri için 20 Haziran 2022 Pazartesi tarihinde 1 iş günü müdürlüklerimizde vatandaşlara hizmet verilemeyecek. 21 Haziran 2022 Salı günü itibari ile yeni hizmet binasında hizmet verilmeye başlanacak” denildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022, 16:13