Tarih öğretmeni kansere yenik düştü

FATİH BATTAR

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Aydın (55), yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Yaklaşık 1.5 yıldır kanser tedavisi gören Mehmet Aydın bugün hayata gözlerini yumdu.

Yaklaşık 30 yılı aşkın eğitim camiasında hizmet veren hem öğrencileri hem de çevresi tarafından çok sevilen Mehmet Aydın'ın vefat haberi eğitim camasını yasa boğdu. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köprüalan köyünde toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021, 20:52