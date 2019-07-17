RECEP MEBET

Hitit Dağcılık Kulübü (HİDAK) Derneği, Alaca’nın Dutluca ile Geven Köyleri arasında doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.



7 Temmuz 2019 Pazar günü gerçekleşen etkinlik için Çorum’dan yola çıkan HİDAK ekibi, Gerdek Kaya Mezarı’nı da içine alan rotada tarih ve doğa ile baş başa anlar geçirdiler.

Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur liderliğindeki doğa yürüyüşüne çeşitli mesleklerden 15 kişilik kafile katıldı. 8 kilometrelik parkurda zaman zaman sarp kayalıklara tırmanan doğa tutkunları, Alaca Çayı ile Alaca Ovası arasındaki hattı yürüdüler.



HİDAK’TAN ALACA TURU

Doğal ve tarihi güzellikleriyle beğeni toplayan parkuru tamamlayan katılımcılar, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’nun misafiri oldular.

İlçenin tarihi ve turistik yerlerini yakından görme imkanı bulan ekip, Başkan Şaltu’nun ev sahipliğinde Veliçayırı Mesire Alanı’nı gezdiler.



Hayvanat bahçesi ve okçuluk talim alanını gezen ekip, Alaca Belediyesi’nce yapılan çalışmaları yerinde gördüler.

İlçenin tarihi ve turistik güzelliklerini tanıtmak için kolları sıvadıklarını anlatan Halil İbrahim Şaltu, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.

HİDAK ekibi, doğa yürüyüşü ve Alaca gezisinin ardından Çorum’a döndü.