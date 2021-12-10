M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi’nde “Hititlerden Günümüze Anadolu’da Dini Törenler ve Tören Mekanları” konulu sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyumda konuşma yapan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nurcan Baykam, Çorum’un tarihi ve kültürel zenginliğini bilimsel platformlarda tanıtmayı en önemli görevleri olarak gördüklerini belirterek, “Bu amaçla çeşitli etkinliklerle tarihe ışık tutmaya gayret ediyoruz” dedi.

Bugün Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşen sempozyumun açış programına Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi olarak ismini aldığı Hitit medeniyeti başta olmak üzere önemli dönemlere ev sahipliği yapmış Çorum’un tarihi ve kültürel zenginliğini bilimsel platformlarda ortaya koymayı ve tanıtmayı en önemli görevleri olarak gördüklerini belirterek, bunu misyon edindiklerini ve bu amaçla çeşitli etkinliklerle tarihe ışık tutmaya gayret ettiklerini söyledi.

Etkinliği düzenleyen Fen Edebiyat Fakültesine, tarih hocalarına ve katkı sağlayan herkese teşekkür eden Nurcan Baykam, “Bir toplumun kültürel kodlarını en iyi şekilde onların inanç sistemini inceleyerek tespit edebiliriz. Dini törenler ve ritüeller sadece ibadet amacı ile değil, sosyal ve kültürel etkinliklere de vesile olmaktaydı geçmişten günümüze. Tüm bu törenler hep toplumun yaşadığı coğrafya ve kültürel kimliği ile de ilişkili olarak farkı mekanlar ve mimari yapılan içerisinde gerçekleşmekteydi. Geçmişte Anadolu’da gerçekleştiren dini törenlerin nasıl ve nerelerde yapıldığının incelenmesi ve tören pratiklerinin içerdiği özelliklerin, sembollerin özellikleri gerçekten önemli bu anlamda. Bu sempozyumda da Hitit medeniyetinden başlayarak Helenistik, Roma, Bizans ve ardından Osmanlı dönemi ve günümüze değin konuya ilişkin bilgiler ortaya konulacak” dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Şenödeyici, Prof. Dr. İlknur Taş ve Prof. Dr. Aygül Süer’in konuşmacı olduğu sempozyumda dini semboller, dini törenlerde kullanılan müzik, müzik aletleri ve müzisyenler, törenlerde yer alan resmi görevliler, törenlerin gerçekleştirildiği mekânlar, dini törenleri içeren yazılı kaynaklar, birleştirici coğrafya ve jeokültürel bellek esasında Hitit dini törenleri ile geleneksel Anadolu dini törenlerine yansımaları gibi konular ele alındı.

İki gün sürecek ve konuşmacıların bir bölümünün telekonferansla bildiri sunacağı sempozyumda, 10 oturum yapılması planlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 13:52