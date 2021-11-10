‘Tarihe yön veren devlet adamı’

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, “Aziz Atatürk, şerefli yaşamanın ve tam bağımsızlık onurunun somutlaşmış, ete kemiğe bürünmüş halidir.” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, tarihe yön veren, imrenilecek bir devlet adamı, eşsiz bir siyaset ve dava insanı olduğunu ifade eden Karapıçak, vefatının 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk’ün ömrünü, Türk milletinin istiklal ve istikbaline adadığını kaydeden MHP İl Başkanı Karapıçak, şu mesajı verdi: “Bir matem döneminden ziyade bir muhasebe ve murakabe günü olan 10 Kasım, aziz Atatürk’ün her yönüyle bilinmesi ve özümsenmesi açısından mühim bir zamana işaret etmektedir. O’nu anladığımız ölçüde hakkıyla ve layıkıyla anlatacağımız da bir hakikattir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasını karalamak, eser ve izlerini kundaklamak niyetinde olan, isminden bile rahatsızlık duyan işbirlikçilerin yanı sıra, aziz hatıralarını istismar eden, ihanetlerine kılıf yapma gayretinde olan, aziz Atatürk'ün ismini kullanan mirasyedilerin gaflet, dalalet ve ihanetleri durmadan devam etmektedir. O’na karşı yapılan saldırıların, atılan iftiraların, aslı astarı olmayan ithamların temelinde Türklüğün bekasına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına yönelik hazımsızlık olduğu ayan beyan bellidir, hatta belgelidir. Türkiye Cumhuriyeti, O’nun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda bugün çok daha güçlü, çok daha güvenli ve dik duruşludur. Kuruluş ruhu hamdolsun ayaktadır. Atatürk’ün yolundan sapanlar, terör örgütleriyle emel birliği içinde olanlar, demokrasi ve insan haklarını keyiflerine göre çarpıtıp tahrip edenler zamanı geldiğinde hesap verecekler, bedel ödeyeceklerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 83. yıldönümünde aziz Atatürk’ü rahmetle, şükranla, saygıyla anıyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Herkes bilmelidir ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’dir, Türk vatanın istiklal ufkudur.”

(Haber Merkezi)