Tarihi cami yeniden ayağa kaldırılacak

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile birlikte Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Alören köyünde bulunan ve 2016 yılında 1. derece SİT alanı olarak işaretlenen tarihi camiyi yerinde inceledi.

Çiftçi, bakımsızlıktan harap durumda olan ve yıkılmak üzere olan caminin tekrar ayağa kalması için gerekli girişimlerde bulunulacağını açıkladı.

ELVAN ÇELEBİ TÜRBESİ’NE OKA DESTEĞİ

Vali Çiftçi ayrıca Mecitözü ziyareti kapsamında Elvançelebi köyünde bulunan Elvançelebi türbesini ve camiyi de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Türbenin çevre düzenlenmesi ve peyzaj çalışmaları için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’na sunulan proje hakkında bilgi alan Çiftçi, Elvan Çelebi Türbesi’ne yapılacak çalışma ile türbenin yeniden ayağa kaldırılacağını ve inanç turizmine kazandırılacağını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2019, 20:14