Tarihi Dikiciler Arastasının ihalesi 22 Ocak’ta

Dünyanın en dar arastası olarak da bilinen Tarihi dikiciler arastası ve saat kulesine bakan işyerlerinin tarihi dokuya uygun olarak yeniden ihyası projesinin ihalesinin 22 Ocak’ta yapılacağı müjdesini verdi.

Çorum’daki tüm tarihi yapıların korunması ve tarihi dokunun ortaya çıkarılması için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Aşgın, “Dikiciler Arastası ve cephe sağlıklaştırması gibi önemli ve güzel projeyi de inşallah hep beraber hayata geçirmiş olacağız. Bu tarihi arastamız inşallah yerli ve yabancı turistlerin de çokça ilgi göstereceği bir mekan olacak.” dedi



