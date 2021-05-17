Tarihi Kent Meydanı için yeni adım

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi Tarihi Kent Meydanı Projesi’ne yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Proje kapsamında Ulu Cami önünde ki dükkanlar belediye tarafından alınacak. Ziraat Bankası yanında bulunan gayrimenkullerin belediye tarafından trampa edilmesi teklifi Belediye Meclisi’nin dün yapılan Mayıs ayı toplantısında görüşüldü.

Gündem maddesi hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Tarihi Kent Meydanı Projesi kapsamında Ulu Cami’nin etrafını boşaltmak istiyoruz. Bununla ilgili somut adımlar atmaya başladık. Bunlardan ilki otobüs durağının yerinin değiştirilmesiydi ve bunu yaptık. Halk Bankası binasının kamulaştırılması için anlaşmamızı yaptık. Ziraat Bankası ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Şimdi ise Ziraat Bankası’nın yanında ki kısım ile ilgili sorunu çözmeye çalışıyoruz. Burada ki gayrimenkulleri kamulaştırma yada bedelini ödemek gibi seçenekleri kullanarak alabiliriz. Ancak yolun karşısında belediyemizin mülkleri de bulunuyor. Buralarla takas gerçekleştirmek istiyoruz. Esnafımızda buna büyük oranda sıcak bakıyor. Teşekkür ediyorum. Bu takasları gerçekleştirmek suretiyle esnafımızla o bölgeden ayrılmadan sorunu çözmüş olacağız. Attığımız her adım bizim için heyecan verici. Bu yetkiyle takas işlemlerini yapacağız” dedi.

Gayrimenkullerin trampası için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021, 18:19