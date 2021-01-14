Tarihi konakta kültür ve turizm istişaresi

FATİH BATTAR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nca, ‘Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı’ kapsamında restore edilen tarihi Bilaller Konağı’nda Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın katılımıyla Çorum’da 2020 yılında Kültür ve Turizm alanında yapılan çalışmalar ve 2021 yılında yapılması planlanan çalışmalar ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda hem tarihi Billaler Konağı tanıtılırken, hem de Çorum’da kültür ve turizm adına yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantının açılışında konak ile ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, OKA tarafından aslına uygun olarak tepeden tırnağa bakımdan geçirilen konağın klasik bir idari bina olmayacağını söyledi.

Konak bahçesinin kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak şekilde düzenleneceğini ifade eden Şengül, pandemi koşullarının ortadan kalkmasıyla birlikte etkinliklerin tek tek hayata geçeceğini kaydetti.

Bilaller Konağı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nca ‘Kültür Varlığı’ olarak tescillenen yapılar arasında yer aldığını aktaran Şengül; “Bilal Ailesi tarafından 49 yıllığına Çorum İl Özel İdaresi’ne devredilen konak, İl Genel Meclisi’nde alınan kararla 25 yıllığına Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilmişti. Avlusuyla birlikte toplamda 886,58 metrekare yüzölçümüne sahip olan konağın mülk sahipleri arasında Abdullah Bilal, Sevim Dedebaş, Ayfer Laçin, Ayla Bayşu, Süha Bilal, Selman Safi Bilal, Sönmez Bilal, Arif Fikret Bilal, Fatma Türkan Erdem, Saliha Bilal ve Nazmiye Bilal gibi isimler yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nca ‘Kültür Varlığı’ olarak tescillenen yapılar arasında yer alıyor. Bilal Ailesi tarafından 49 yıllığına Çorum İl Özel İdaresi’ne devredilen konak, İl Genel Meclisi’nde alınan kararla 25 yıllığına Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilmişti. Avlusuyla birlikte toplamda 886,58 metrekare yüzölçümüne sahip olan konağın mülk sahipleri arasında Abdullah Bilal, Sevim Dedebaş, Ayfer Laçin, Ayla Bayşu, Süha Bilal, Selman Safi Bilal, Sönmez Bilal, Arif Fikret Bilal, Fatma Türkan Erdem, Saliha Bilal ve Nazmiye Bilal gibi isimler yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi de Çorum’un bir açık hava müzesi olduğunu söyledi.

5 bin yıl boyunca pek çok uygarlığın merkezi olan Çorum’un adeta geçmişten geleceğe uzanan bir köprü olduğunu ifade eden Çiftçi, kültür ve turizm projeleri ile turizm şehri olacağını aktardı.