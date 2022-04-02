Tarihi köprüye aydınlatma ödeneği

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerine 1484-1489 yılları arasında inşa edilen tarihi Koyun baba Köprüsü’nün aydınlatılması için gereken ödeneğin gönderildiğini belirtti.

Kızılırmak nehri üzerinde İkinci Beyazıt zamanında yapılan, tarihi Koyun Baba Köprüsü ve çevresinin aydınlatılacağını belirten Milletvekili Kaya gerekli olan ödeneğin Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü’ne gönderildiğini belirterek "Tarihi Koyun baba Köprüsü ve çevresi aydınlatılarak geceleyin kartpostallık bir görüntü oluşması ve ırmak kenarının cazibesinin artması İçin 4 milyon lira tutarındaki ödenek Karayolları Samsun bölge müdürlüğüne gönderildi. Daha güzel bir Osmancık için durmadan çalışmaya devam” ifadelerine yer verdi.

Köprü restore edildi

Osmanlı Padişahı Sultan II. Beyazıt tarafından yaptırılan Koyun Baba Köprüsü için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce 2014 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları 19 milyon 600 bin liralık yatırımla 2019 yılında bitirilmişti. Yapımı 5 yılda tamamlanan köprünün restorasyonu da 5 yılda tamamlanmıştı.

Anadolu’nun en büyük tarihi köprüleri arasında yer alan Koyun Baba köprüsü 250 metre uzunluk, 7,5 metre genişlik, 25 metre yükseklik ve sivri kemerli 19 gözlüdür. Adını ünlü Türk velilerinden Koyun Baba’dan alan köprünün kitabesi Arapça harflerle yazılmıştır. Birbirine paralel 5 sıradan meydana gelmektedir. Kitabede köprüyü yaptırandan bahsedilmekte olup, köprü mimarı hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir. Kitabede: "Yardımından dolayı Allah’a hamd ve doğru yolun kılavuzu Muhammed ve onun yüce ailesine ve halkı doğru yola yönelten ashabına salat olsun. Dünya, ibret sahiplerinin nazarında hayır ve geçit köprüsüdür. Yaratıklar için sürekli hayat ve sevinç imkansızdır. Ne mutlu o başlangıç ve sonu düşünen kimseye ki, ahiret yolcuğuna devir için sevap edine. Sürüp giden sadaka ise, ne güzel sevaptır. Sadır ola bu yüce emir, bütün ülkelerde sürekli geçerli olsun. Ulu, adaletli, bilgin sultan ve yiğit, yüce hakan, milletlerin yönetimini elinde tutan, Arap ve acem sultanlarının sultanı, gazi ve mücahitlerin efendisi, kafir ve müşrikleri kahreden, krallar sultanı ve denizler hakanı, ihsan ve kudret sahibi Allah’ın desteklediği “Sultan Ebül-Fetih Beyazıt bin Mehmet Han”. Allah onun saltanatını gece ve gündüzler birbirini izledikçe sürdürsün. Kıyamet gününde sevaba ermek, üzerinden geçenlere ibret olmak, umum tarafından faydalanılmak amacıyla sürekli bir hayır olan bu değerli köprünün sağlam olarak yapılmasını emreyledi. Bu hayırlı eserin tesisi, 889 senesinin Şaban ayında başlandı ve 894 senesinde tamam oldu" denilmektedir.

(İHA)