Tarihi miras yeniden ayağa kalkıyor

Çorum Belediyesi tarafından başlatılan bir proje ile tarihi miras yeniden canlandırılacak.

Çorum’un yetiştirdiği en önemli metal sanatçısı Hasan Tuluk’un danışmanlığında sürdürülen çalışmalar Gazipaşa Sokak’ta tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un tarihi ve kültürüyle çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Aşgın, bu köklü tarihin bugüne yansıtılması için Çorum Belediyesi olarak önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek “Gazipaşa Sokak’ta başlattığımız Yitik Mirası Canlandırma Projesi de çok önemsediğimiz çalışmalarımızdan biri. Mahallelerin Türk kültüründe ve Osmanlı şehirlerinde sadece barınma mekânı olan yerler olmadığını, mahallelerin birlikte yaşamanın, üretmenin ve paylaşmanın yuvaları olduğunu biliyoruz. Bu amaçla köklü kültürümüzün birer yansıması olan tarihi sokak çeşmelerini, soku, arsana, çamaşır (tekne) taşı gibi kültürümüzde önemli yeri bulunan ögeleri Gazipaşa Sokak’ta yeniden canlandırıyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kültürümüzde sokak çeşmeleri, sosyal hayatın ayrılmaz parçasıdır. Bilgi değiş tokuşu çeşme başlarında yapılırdı. Çamaşır taşı ya da bir diğer ismiyle tekne taşı ailenin kadın üyeleri için meşakkatli ev işlerinin değişmez odağını oluşturuyordu. Soku ve arsana, mahalle sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını imece usulü giderdiği, insanların bir araya gelme mekânları idi. Çalışmamız tamamlandığında yitik tarihi mirası yeniden canlandırmış olacağız.” diye konuştu.

Gazipaşa Sokak’ta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projeye verdiği destekler nedeniyle Hasan Tuluk’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)