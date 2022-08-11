Tarihi Saat Kulesi’ne dev Erdoğan posteri

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından tarihi Saat Kulesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri asıldı.

13 Ağustos Cumartesi günü Çorum halkıyla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda cadde ve sokaklar Erdoğan’ın afişleriyle donatılırken, Saat Kulesi’ne de dev Erdoğan posteri asıldı.

Belediye ekipleri ise Kadeş Meydanı’nda ve Gazi Caddesi’nde eksiklikleri gidermek için hummalı çalışma yürütüyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022, 12:27