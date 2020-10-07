Tarihi Velipaşa Hanı açılış için gün sayıyor

Türkiye'de az sayıdaki ahşap handan biri olan Çorum'daki Velipaşa Hanı’nın restorasyon çalışmaları tamamlandığında kentin turizmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Velipaşa Hanı’nın işçiliği ve mimarisiyle özel bir yapı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Yaklaşık 150 yıllık tarihi bir geçmişi bulunan Velipaşa Hanı’ndaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu tarihi yapının restorasyon çalışmalarında mimari özelliklerini de koruyoruz. Velipaşa Hanı, restorasyon sonrası muhteşem mimarisi ve eşsiz güzelliği ile Çorumumuza uzun yıllar hizmet etmeye devam edecek” dedi.



Bezemeler yerleştirildi

Geleneksel Çorum mimarisinin en önemli öğelerinden olan "bezeme"ler orijinaline uygun olarak Velipaşa Hanı’nın giriş kısmına yerleştirildi. Ülkemizde nadir rastlanan bu bezemelerin Çorum mimari kültürünü yansıtan çok önemli bir gösterge olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, bu geleneği yaşattıklarını ifade etti. 'Ya Allah', 'Kelime-i Tevhid', 'Bismillah' gibi ifadelerin yer aldığı bezemeleri aslına uygun olarak yerlerine monte ettiklerini kaydeden Aşgın, "Osmanlı evlerinin duvarlarında hem evi belalardan korumak hem de içerisindekilere nasihat etmek amacıyla hat levhaları asılırmış. Bu levhalar bezeme olarak adlandırılmış. Bunlar zarafetiyle aynı zamanda yapılara estetik hava katardı. Biz de Velipaşa Hanımızda bulunan bezemeleri aslına uygun olarak yerlerine yerleştirdik" şeklinde konuştu.