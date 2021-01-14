FATİH BATTAR

Bilaller Konağı’nda düzenlenen 2020-2021 kültür ve turizm istişare toplantısında konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Çorum Belediyesi olarak tarihi yapıları ayağa kaldırıyoruz.” dedi

‘Çorum için bir hayalim var’ diyerek ‘Kültür Yolu’ projesinin hayata geçirmek istediklerini anlatan Aşgın; “Kendi dönemimizi tarihi ve kültürel dokunun ayağa kaldırılması olarak görüyoruz. Çorum’un tarihi değerlerini gün yüzene çıkararak şehrin turizm potansiyelini daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz. Çorum Kalesinden başlayıp Ulucami’ye kadar uzanan Kültür Yolu rotasında uygulanacak projeler yıllardan beri özlemi duyulan Çorum turizmi için can suyu olacak.” dedi

Çorum’un tarihi değerlerini gün yüzüne çıkartarak şehrin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini Aşgın, Çorum Kalesi’nde başlattıkları çalışmaları kültür yolu rotası içerisinde yer alan İkiz Konaklar, tarihi çeşmeler, Ayakkabıcılar Arastasıyla devam edeceğini belirtti. Başkan Aşgın, yine kültür yolu rotasında yer alan Zafer İlkokulunu da tarihi dokuya uygun bir şekilde tarihi görünümlü bir bina olarak inşa edeceklerini söyledi.

Aşgın, Saat Kulesi meydanının yayalaştırılması ve meydanın tarihi görünüme kavuşturulması çalışmasının da kültür yolu projesi içerisinde değerlendirdiklerini vurguladı.