Vali Mustafa Çiftçi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yazılı bir mesaj yayınladı.

Vali Çiftçi mesajında, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin, bütün yokluklara, imkânsızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu bir ordunun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zafer olduğunu söyledi.

Bu zaferin 99. yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutladıklarını belirten Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Aziz milletimizin kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle verdiği topyekûn onurlu mücadelenin eseri ve tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olarak 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99. yıl dönümünü yine gururla ve coşkuyla kutluyoruz.

Bu zafer; bütün yokluklara, imkânsızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir.

Aziz milletimiz bu zaferle, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendini tarih sahnesinden silmek isteyen emperyalistlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden taviz vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu milli birlik, beraberlik şuuru içinde hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir.

Bu duygularla,30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılını tebrik ediyor, başta Gazi Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere bu zaferi bize armağan eden Milli Mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”