‘Tarihleri soykırımla yazılanların açıklamaları yok hükmündedir’

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "soykırım" mesajına tepki gösterdi.

“Osmanlı Devleti’nin 1915 yılında Ermenilere soykırım yaptığı yolundaki asılsız iddiaları reddediyor, bu doğrultuda açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ı şiddetle kınıyoruz” diyerek açıklamasına başlayan Selim Aydın,

“Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" diyen ABD Başkanı Biden'in bu açıklaması tarihi gerçeklerle asla bağdaşmamaktadır. Soykırım gibi insanlık suçu içeren ağır bir itham, hiçbir geçerli delil, bilgi ve belgeye dayanmayan siyasi bir karar değil arşiv kayıtlarıyla, somut bilgi ve belgelere dayalı tarihi ve bilimsel bir karar olmak zorundadır. Dolayısıyla bütün ülkelerin arşivleri açıkken ve bu yönde herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamışken I. Dünya Savaşı esnasında Türklerle Ermeniler arasında yaşanan olayları soykırım olarak nitelemek tamamen taraflı ve art niyetli bir yaklaşımdır. Yüzyıllar boyu farklı kıtalarda hüküm süren Türk milleti tarihi boyunca hiçbir topluma soykırım uygulamamıştır. ABD Başkanının yaptığı bu açıklama, onurlu Türk tarihini lekeleyemeyecektir. Şanlı Türk milletinin tarihi, adalet ve hakkaniyetle doluyken Türk düşmanlığını şiar edinmiş lobilerin siyasi propagandalarına alet olan Joe Biden’ı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz” dedi.

Türk milletinin, hiçbir hukuki ve tarihi dayanağı olmayan ve Türkiye'de yaşayan birçok Ermeni bilim adamının da şiddetle reddettiği soykırım yalanına sarılanların sinsi tezgahlarına gelmeyeceğini kaydeden Aydın, “O yıllara bakıldığında özellikle Doğu bölgelerimizde işgal kuvvetleriyle iş birliği yapan Ermeni çetelerin köylerimizi basarak vatandaşlarımıza reva gördükleri zulmü tarihi bilgiler bizlere sunmaktadır. Dolayısıyla yaşananların bir soykırım olmadığı da gün gibi aşikardır. Tarihleri soykırım ve ırkçılıkla yazılmış olanların art niyetli açıklamaları bizim için yok hükmündedir. Kurulduğu günden beri dünyanın dört bir yanında soykırım uygulayanlar kendilerine suç ortağı arıyorlarsa başka kapıyı aşındırmak zorundadır. Bilinmelidir ki Türk milleti, insanlık ailesine asırlardır medeniyet, adalet, barış ve dostluk yolunda ilham kaynağı olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 19:20