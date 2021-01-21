Tarım Bakanlığı’ndan Çorum’a tam not

Çorum’da 15 köyde uygulanacak olan suni tohumlama projesinin başlangıç toplantısı Tarım ve Orman Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya katıldı. Sarı ve Kaya, projenin işleyişi hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş ile değerlendirme yaptı.

İl Müdürü Sarı, projenin örnek olarak Çorum’da uygulanmasından dolayı teşekkür ederek, “Projenin başarılı olması ve örnek teşkil etmesi için üzerimize düşen herşeyi fazlasıyla yapacağız ve başarılı olacağız.” dedi. Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ise, “Gayemiz ilimizde hayvan ıslahına katkıda bulunmaktır. Üreticilerimizin daha verimli hayvan ırklarına sahip olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla projenin başarıya ulaşması için hazırlıklarımızı yaptık. Güveninize layık olmaya çalışacağız ve sizleri mahcup etmeyeceğiz.” diye konuştu.

‘PROJENİN ÇORUM’DA BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ’

Projeyi örnek olarak sadece Çorum’da uyguladıklarını ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, “Buna benzer projeleri başka illerde de uyguluyoruz ama Çorum'daki bu proje örnek teşkil edecektir. Çorum'da bu projenin çok başarılı olacağına inanıyoruz, çok sıkı takip edeceğiz. Her konuda Çorum’a desteğimiz artarak devam edecektir.” dedi.

‘ÇORUM’DA GÜZEL BİR UYUM VE İŞ BİRLİĞİ VAR’

İl Müdürü Sarı ve Birlik Başkanı Kaya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’u da ziyaret ederek ıslah projesi ve Çorum'da uygulanan tarımsal diğer projeler hakkında bilgi verdiler.

Birlik Başkanı Kaya, “Bizim çalışmalarımız hizmet odaklı ve üreticilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Çorum'da Birlik olarak farkındalık yaratarak daha faydalı olmaya gayret gösteriyoruz.” dedi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Çorum’un faaliyetleri ile başarılı iller arasında olduğunu vurgulayarak, “Çorum’da İl Müdürlüğü ve birlikler arasında uyumlu ve işbirliği içerisinde bir çalışma yürütülüyor. Bakanlık olarak çalışan, gayret gösteren bütün sivil toplum örgütlerini destekliyoruz. Çorum da bunlardan biri. Devlet-millet-sivil toplum kaynaşmasının en güzel örneklerini Çorum’da görüyorum. Üretici odaklı ve çalışmalarını yaparken birlik beraberlik anlayışından güç alıyorlar. Bu proje ve diğer projelerde başarı, sahaya hakim olmakla sağlanmaktadır. Çorum'un çalışmalarını yerinde görmek, ihtiyaç duyduğu konularda destek olmak üzere en kısa zamanda ziyarete gelmeyi düşünüyorum. Üreticilerimize bol kazançlar sizlere de çalışmalarınızda başarılar dilerim.” diye konuştu.