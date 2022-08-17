‘Tarım Kredi Kooperatifleri marketçilik yapamaz’

İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin başlıca görevinin ortakları olan çiftçilerin mallarının yüksek fiyata ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiftçilerin lehine çalışan çiftçi ortaklığında oluşan bir kuruluş olduğunu ifade eden İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, “Yönetemediğiniz ülkede berbat hale getirdiğiniz ekonominin zararını bakkal dükkanı marifeti ile çiftçilere zarar yazamazsınız. Tarım Kredi Kooperatifleri ile yapabiliyorsanız Gübreyi, mazotu, ilacı, tohumu çiftçiye ucuz satın işte o zaman alkışlanır ve üretime yöneldiğiniz dolayısı ile düzelme bu şekilde olur. Yoksa taşıma suyu ile değirmen döndüremezsiniz. Teknik olarak tekrar anlatalım kamuoyunun dikkatine;Tarım Kredi Kooperatifleri MB; 1.615 alt kooperatifi, her birinin ayrı yönetim kurulu ve yöneticileri olan, bunların bağlı olduğu 17 bölge birliği ve yönetimi olan, 800 bin ortaklı, 19 alt şirketi ve iştiraki ile devasa bir tarımsal kooperatiftir. Aslında devasa bir tarımsal temin, tedarik ve üretim kuruluşudur. Finans temin ve tedariki de bu kapsamdadır. Temel ödevi budur. Bu ödevinden dolayı yurtiçi ve yurtdışında yatırımları ve şirketleri vardır. ESK, TMO gibi bir regülasyon kurumu değildir. Tarımsal temin, tedarik ve üretim opsiyonu ile ülkemizin en büyük tarımsal ciro toplamını üreten bir kuruluştur.

Tarımsal ürün fiyatlarını ucuzlatmak, ucuza satmak gibi bir işlevi olmamakla birlikte, tam tersine fiyatların çiftçiler lehine yüksek olmasını savunmalıdır. Marketçilik diye bir ödevi, görevi ve işlevi de olamaz. 1.060 civarında marketi ile perakende pazarının 35.000 civarındaki zincir marketleri arasında yer alarak, tarımsal ürünlerin arzında piyasa bozucu rol oynayamaz. Denge oluyoruz gibi hayalleri hiç olamaz. Yapmaları gereken, çiftçilerin ürünlerini pazarlaması aşamasında çiftçiler lehine piyasada olmaktır. Kar ve zararları, ortaklarının üzerindedir. Hazineye zarar yazamaz. Kanun ve yönetim kurulu kararı gerekir. Bütün bunların dışındaki şeffaf olmayan, emrivaki süreçler bütün yönetim kademeleri için görevi ihmal olarak değerlendirilebilir. Buna yol açılmayacağını düşünüyoruz. Zararı veya indirimi çiftçi üstlenemez”dedi. (Haber Merkezi)