Tarım Kredi Kooperatifleri’nde indirim yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye’de 1400, Çorum’da ise 11 şubesi bulunan Tarım Kredi marketlerinde 30'dan fazla ürün indirime girdi.

Kampanya dün itibarıyla başlarken, indirimler etiketlere yansıdı.

Çorum’da da Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yoğunluk oluştuğu gözlemlendi.

Etiketlere bakıldığında 5 litrelik ayçiçek yağı 165 liradan 147 liraya, 1 litrelik ayçiçek yağı 38 liradan 33 liraya, 44 liralık tavuk bagetin fiyatının ise 38 liraya düştüğü görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine ülke genelindeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubesinde 30'dan fazla üründe indirime gitti. Vatandaşın cebini bir nebze de olsa rahatlatan uygulama dün itibarıyla başladı.

İNDİRİME GİREN ÜRÜNLER

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünler şöyle: "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"

TARIM KREDİ MARKETLERİNDE YOĞUNLUK

İndirim kampanyası vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kalkan vatandaşlar, mesainin başlamasıyla Tarım Kredi marketlerine akın etti. İhtiyaçlarını uygun fiyata almak isteyenler, Türkiye genelinde Tarım Kredi marketlerinde yoğunluk oluşturdu.

5 LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞI 147 LİRAYA DÜŞTÜ

Kampanyanın başlamasıyla en çok merak edilen konulardan biri de indirime giren ürünlerin fiyatları oldu. Etiketlere bakıldığında 44 liralık tavuk bagetin fiyatı 38 liraya, 5 litrelik ayçiçek yağı 165 liradan 147 liraya, 1 litrelik ayçiçek yağı 38 liradan 33 liraya, salça 18,50 liradan 17,90 liraya düştüğü görüldü.

ÇAY 59 LİRADAN SATILIYOR

5 kiloluk deterjan 64.90, Vakumlu 500 gram siyah zeytin 27.95, salamura siyah zeytin 13.75, yarım yağlı beyaz peynir 69.90, tam yağlı beyaz peynir de 72.90, 2 litrelik ayçiçek yağı 64.50, çay 59, zeytinyağı 60, bal 37, 1 kiloluk toz şeker 17, 2 kiloluk toz şeker 32, 5 kiloluk un 52.50, Türk kahvesi 11.90, domates 8.95, makarna ise 4,50 liradan satılıyor.