Tarım mezunlarına müjde

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, tarımsal konularda eğitim almış mezunlara hibe desteği verileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında tebliğin yayınlandığını belirten İl Müdürü Orhan Sarı, şu açıklamayı yaptı:

“Tebliğin amacı kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

İl Müdürü Sarı, müracaatların İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacağını da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021, 18:24