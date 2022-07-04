Tarım STK’larına 15 milyon liralık makine ve ekipman desteği

FATİH BATTAR

Çorum’da tarımla uğraşan sivil toplum kuruluşlarına Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma Ajansı (DOKAP) ve İl Özel İdaresi tarafından 15 milyon TL’lik makine ve ekipman kazandırıldı.

Kazandırılan makine ve ekipmanlar için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı ve çiftçiler katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak her zaman üreticinin ve çiftçinin yanında olduklarını olmaya da devam edeceklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, “Çorum’da tarımla uğraşan sivil toplum örgütlerini güçlendirmek amacıyla Ziraat Odası ve milletvekillerimizle güç birliği yaparak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli destekleri aldık.” dedi

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan konuşmasında Çorum’da yapımı devam eden ve proje aşamasındaki 1 milyar TL’lik yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.

İlk önce sağlık yatırımları ile ilgili son gelişmelerden bahseden Ceylan; “Çorum’a Onkoloji Hastanesi kazandırıyoruz. Bu yılın sonunda tamamen hizmete sunacağız. Kanser hastalığı farklı bir hastalık. Büyükşehirlere tedavi olmak gitmek zorunda kalıyor insanlar. Günlük yarım saat ışın tedavisi almak için bir ayda o şehirlerde kalıyorlar. Hem maddi hem manevi olarak yıpratıyor. İnşallah 7’den 70’e tüm tedaviler artık Çorum’da yapacağız. Bölgede tek olacak. Hastane karşısına yapılacak Diş Hastanesi’nin ihalesi yapıldı, yakında yer teslimi yapılacak. İnşaat kısa sürede yükselmeye başlayacak. Eski Devlet Hastanesi’nin yıkımı tamamlandı. Poliklinik binaları bitti ve yakında poliklinik hizmetleri başlayacak. Yakın zamanda da Devlet Hastanesi’nin ihalesine çıkacağız.” dedi

70 dekar alanda Samsun yolundaki Trafik Bölge Müdürlüğü yanına yapılacak Polis Moral Eğitim Merkezi’nde proje çalışmaların bittiğini duyuran Ceylan, “Sayın bakan ile görüşerek ihale tarihi alacağız.” diye konuştu

Adliye binasının ise projesi tamamlandığını ifade eden Ceylan, ihale günü alınacağını söyledi. Son olarak Adli Tıp Merkezi’nin proje ihalesi gerçekleştirildiğini belirten Ceylan, proje ihalesi gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise çiftçimin bu ülkenin gerçek sahipleri olduğunu herşeyin en iyisini hak ettiğini belirterek; “Çiftçiyi desteklemek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir devlet politikasıdır. Çiftçi bu ülkenin başının tacıdır. Çiftçi, bu ülkenin gerçek sahibidir. Çiftçi bu ülkenin üretenidir. Biz hepimiz köylü çocuğuz ve bununla gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı

Törende hibe ve desteklerden yaralanan birlik başkanları söz alarak desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

Tören, DOKAP ve İl Özel İdaresi tarafından kazandırılan makine ve ekipmanlarının devir teslimi ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 18:11