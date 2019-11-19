Tarım ve Hayvancılık Fuarı 21 Kasım'da başlıyor

FATİH BATTAR

8.Çorum Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı 21 Kasım'da kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Çorum Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, ÇESOB ve Ziraat Odası işbirliği ile 21-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 8.Çorum Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na bu yıl yaklaşık 500 firma katılacak.

Fuar öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasağun, amaçlarının Çorum’da fuarı, Konya, Samsun, Kayseri’deki fuarlar seviyesine çıkarmak olduğunu söyledi.

Çorum’un bölgede fuarcılık açısından Samsun’dan sonra en iyi fuar alanına sahip olan il olduğunu aktaran Atasağun, birbirinden seçkin markaları fuara davet ettiklerini, tüm Çorum halkını da fuara beklediklerini ifade etti.

Ziyaretçi sayısı olarak bu sene patlama beklediklerini dile getiren Atasağun; “Günümüzde tarımdaki gelişmelerin en iyi takip edildiği yerler tarım fuarlarıdır. Dünyada ve ülkemizde yapılan tarım fuarları tarımdaki yeni gelişmeleri üreticimize sunarak teknoloji üretenler ile kullananlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda Çorum'da 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında 8. Çorum Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na 500 firma katılmaktadır.

Bu yılki fuarımız canlı hayvan fuarıyla birlikte organize edilecektir. Fuarımizin amacı tarım ve hayvancılığın daha iyi seviyelere gelmesi yaygınlaştırılması ve tarımla uğraşan çiftçilerimizin hayvancılık sektörünün sektördeki gelişmeleri makine ve teçhizatlarinı yakından takip etmelerini sağlamaktır. Tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen modern alet ve makine ile diğer tarımsal girdilerin sergileneceği ve alım, satim, bilgi alışveriş imkânının elde edileceği tarım fuarinda yeni teknoloji ürünü traktörler, biçerdöverler, toprak işleme, ekim dikim makinaları, modern sulama alet, makine ve ekipmanları, hayvancılıkla ilgili modern alet ekipmanları, tohum, yem ve katkı maddeleri, ilaç, gübre, örtü alet ve ekipmanları, diğer tarimsal alet, ekipmanları görme değerlendirme, alım ve satim imkânları oluşacaktır.

Fuarımız 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında saat: 10:00 20:00 arasında ziyarete açıktır. Fuarımıza ziyaretler ücretsizdir.” dedi

Atasağun, bu sene ayrıca Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği işbirliği ile fuarda Simental Buzağı ve Simental Gebe Düve Güzellik Yarışması düzenleceğini de sözlerine ekleyerek, tüm Çorum halkını fuar açılışına davet etti.

Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.