Tarım ve hayvancılık projelerine destek istediler

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya öncülünde harekete geçen Çorum heyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Ziyarete milletvekillerinin yanı sıra TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya katıldı.

Çorum’un tarım potansiyeline, ormana ve hayvancılığına ilişkin bilgilerin sunulduğu toplantıda DSİ projeleri de masaya yatırıldı.

‘TARIM VE HAYVANCILIĞI GÜÇLENDİRECEĞİMİZ SONUÇLAR ELDE EDECEĞİZ’

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan görüşmeye istinaden yaptığı açıklamada, “Çorum’da tarımı geliştirmek için gerekli olan DSİ yatırımları ve birçok konuda Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli ile istişare ettik. Heyet olarak hepimiz çalışmalarımızı ve projeleri yapılmış ve yapılması gerekenleri bakanımıza sunduk. Bu görüşmeden olumlu sonuçlar alarak Çorum’a yapılan yatırımları, tarım ve hayvancılığı güçlendireceğimiz sonuçlar elde edeceğiz” dedi.

Ayrıca Ceylan tarafından, hastalıktan ari köyler oluşturmak, damızlık hayvan satış borsası oluşturmak, sertifikalı tohum üretimi, sorteksli tohum eleme tesisinin kurulması, Çorum’da küçükbaş hayvancılık merkezinin oluşturulması, hastalıktan ari damızlık düve merkezinin oluşturulması, yem bitkileri ekim ve üretimi, süt ve süt ürünleri satış noktası, büyükbaş hayvan ıslahı, mera projeleri başlıkları adı altındaki projeler Bakan Pakdemirli’ye sunuldu.

‘ÇORUMLU’NUN GÖNLÜ FERAH OLSUN’

Milletvekili Oğuzhan Kaya, verimli bir toplantı gerçekleştirildiğine değinerek, “Hep birlikte Çorum için ne yapabiliriz bunu konuştuk. Suyun bütün canlılar için olan önemini ve Çorum’daki tarıma ve hayvancılığa nasıl etki edeceğini, projelerin en hızlı bir şekilde nasıl tamamlanacağı konusunda yaptığımız görüşmelerden sonuç alacağız. Çorumlu’nun gönlü ferah olsun.” ifadelerine yer verdi.

Kaya, Çorum ve ilçelerinde bulunan barajların yapımının tamamlanması için gereken ödenekler, yapım aşamaları ve DSİ Projelerinin Çorum’a katkılarının anlatıldığı dosyayı Bakan Bekir Pakdemirli’ye sundu.

Heyet görüşme sonunda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yapımı tamamlanan projeler için teşekkür ederken yapılması gereken projeler için ise destek istedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 19:51