Tarım ve Orman İl Müdür yardımcılığına atama

Ziraat Mühendisi İbrahim Baykal, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Kurumda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan İbrahim Baykal, boş bulunan İl Müdür Yardımcılığına görevlendirildi.

İBRAHİM BAYKAL KİMDİR?

1974 doğumlu olan ve 1992 yılında Çorum’da memuriyete başlayan İbrahim Baykal, 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 10 yıl Konya’da görev yaptıktan sonra 2003 yılında Alaca İlçe Tarım Müdürü olarak Çorum’a atandı. 2004 yılında Destekleme Şube Müdürlüğüne atanan Baykal 3 yıl bu görevi sürdürdü. Evli ve 2 çocuk babası. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 19:18