Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mobil süt sağım makinesi satın alacak

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 257 adet Mobil Süt Sağım Makinesi alımı yapılacak.

Alınacak olan malzemenin en az 24 ay garantisi olacaktır. 24 Ay içinde garanti için gerekli yedek parça nakliye montaj işlemlerini bedelsiz yapacaktır. Makinede meydana gelen arıza onarım süresi 5 günden fazla olmayacaktır. 5 Günden fazla olacak olursa yüklenici firma garantiden yeni bir makine ile işyerindeki çalışmanın devamını sağlayacaktır. makinenin parça bulma garantisi 10 yıl olmalıdır. ihale teslim aşamasında garanti belgesi, parça bulma garantisi taahhüt şeklinde, ibraz edilmelidir. İhale 4 Nisan'da Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde saat 11:00'da gerçekleştirilecektir.

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