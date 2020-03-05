Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne 39 personel alınacak

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çorum'a 39 teknik personel verileceğini belirtti.

Ceylan, Tarım ve Orman Bakanı ile yaptığı görüşmede Çorum Tarım İl Müdürlüğüne ve İlçe Müdürlüklerine istihdam edilmek üzere 39 teknik personelin atanacağını söyledi.

Çorum’a 25 Ziraat Mühendisi, 6 Veteriner hekim, 4 Gıda Mühendisi ve 4 Ziraat Teknikeri atanacağını bildirdi.

Amaçlarının tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan ilimizde hizmetin daha etkin bir şekilde sunulmasını hedeflediklerini belirtti.

Ceylan, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek Çorum'a hayırlı olmasını diledi.



Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2020, 12:25