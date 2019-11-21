Tarımın kalbi Çorum'da atıyor

Bu yıl 8.’si düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı renkli görüntülerle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden yeni teknoloji ürünü traktörler, biçerdöverler, toprak işleme, ekim dikim makinaları, modern sulama alet, makine ve ekipmanları, hayvancılıkla ilgili modern alet ekipmanları, tohum, yem ve katkı maddeleri, ilaç, gübre, örtü alet ve ekipmanları, diğer tarimsal alet, ekipmanlarının tanıtıldığı fuara yaklaşık 500 firma katıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksindeki fuarın açılışına vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Fuar açılışına Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yılıdız, ve davetliler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları gezerek, firmalar hakkında bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2019, 20:19