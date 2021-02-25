Tarımsal hizmetlere 8 milyon lira harcandı

2020 yılında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından toplamda 8.182.991,51 TL ödenek kullanıldığı belirtildi.

Tarımsal Hizmetler Müdür V. Mustafa Eker, 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili şunları açıkladı:

“Çorum İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2020 yılı yatırım programı kapsamında Özel İdare bütçesinden 5 adet iş için 1.017.746,40 TL, Kültür Bakanlığı yardım programından 1 adet iş için 600.000,00 TL ve KÖYDES yatırım programından 21 adet iş için 5.282.631,67 TL toplamda 27 adet proje tamamlanmış olup 6.900.378,07 TL harcanmıştır. Yapılan sulama tesislerinde toplam çeşitli çap ve atülerde 30.111,00 m sulama borusu döşenmiş ve 22.460 m sulama kanalı yapılarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından sulanabilir tarım arazisi toplam 29.813,00 ha'dan 31.020,84 ha'ya çıkarılmış olup 12.119 çiftçinin hizmetine sunulmuştur.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arasında yapılan protokoller ile Osmancık Nar Yetiştiriciliği, Laçin Kızılca Armudunun Korunması ve Yaygınlaştırılması, Laçin Ceviz Yetiştiriciliği, Mecitözü Silaj Paketleme Makinesi Alımı, Oğuzlar Ceviz Paketleme Makinesi Destekleme, Ortaköy Kibela'nın Hazinesi Şapinuva Pekmezi Geliştirilmesi, Merkez Karadut Ağacını Yeniden Yetiştirilmesi, Merkez Küçük Baş Hayvancığı Geliştirilmesi, Merkez Polen Üretiminin Yaygınlaştırılması, Merkez Bereketli Toprakların Tohumu Alımı, Merkez 161 Köye Tohumluk Alımı, Boğazkale Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Artırılması Projelerine toplam 1.282.613,44 TL destek verilmiştir. 2020 yılında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından toplamda 8.182.991,51 TL ödenek kullanılmıştır.”