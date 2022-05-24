Tarımsal İnsansız Kara Aracı ile Teknofest’te finale kaldılar

FATİH AKBAŞ

Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi hemşehrimiz Ekrem Yiğit Tuluk’un da içinde olduğu ARF-203 takımının geliştirdiği araç Ön Tasarım Raporu bölümünde 77 takım içinden birinci oldu.

Araç, Teknofest Sanayide Dijitalleşen Teknolojiler yarışmasının Tarımsal İnsansız Kara Aracı kategorisinde finalde yarışacak.

2021 yılında kurulan ARF-203 takımı yine aynı yıl yapılan Teknofest’te İnsansız Kara Araçları Kategorisinde de finale kalmıştı.

Takım bu yıl gerçekleştirilecek olan Teknofest’e ise Tarımsal İnsansız Kara Aracı alanında tasarladıkları ve ‘ARF203’ adını verdikleri araçla hazırlanıyor.

Studio Lale sahibi ve şu an İstanbul’da bir şirkette yöneticilik yapan Mustafa Tuluk’un oğlu Ressam Memduh Tuluk’un torunu, uluslararası metal sanatçısı Hasan Tuluk’un yeğeni olan Ekrem Yiğit Tuluk, yarışma ve geliştirdikleri araç hakkında bilgiler verdi.

2021 YILINDA DA TEKNOFEST’TE FİNALE KALDILAR

Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ekrem Yiğit Tuluk, ARF-203 takımını 2021 yılında kurduklarını ve 5 Makine, 4 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisinden oluştuğunu belirterek, “2021 yılındaki Teknofest yarışmasında İnsansız Kara Araçları Kategorisinde finalist takımlar arasında yer aldık. 2022 yılında ise 2 farklı kategori olan ‘Sanayide Dijitalleşen Teknolojiler’ ve ‘İnsansız Kara Araçları’ ile Teknofeste katıldık. Tasarladığımız Tarımsal İnsansız Kara Aracı ile Ön Tasarım Raporundan 77 takım içerisinde 98.5 puan alarak birinci olduk. Trabzon’da yapılacak finallerde yarışacağız” dedi.

ARF TARIM İKA, YABANİ OTLA MÜCADELE İÇİN GELİŞTİRİLDİ

ARF-203 ismini verdikleri Tarımsal İnsansız Kara Aracı hakkında açıklamalarda bulunan Ekrem Yiğit Tuluk, Tarımsal İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması için tasarladıkları insansız kara aracının, tarım alanında sorunsuz bir şekilde otonom yarı otonom veya manuel hareket edebilen, tarım verimliliğini artırabilecek görevleri gerçekleştirebilen aynı zamanda yaptığı bu görevlerle ilgili bilgileri bir ara yüz ortamında gösteren robot sistemi olduğunu belirterek, “Ele alınan tarımsal problem yabani ‘ot mücadelesidir’ ve geliştirilecek olan bu projenin yabani otla mücadele etmesi gerekir. Tarımsal İKA yarışmasında geliştirilen ARF aracı ile tarımda kullanılan teknolojiye katkı sağlamayı amaçladık. Bu amaç doğrultusunda Teknofest Tarımsal İnsansız Kara Aracı yarışması probleminde belirtilen ‘yabani ot mücadelesini’, tarımsal bir çözüm olan ilaçlama ile yapmaktadır. Bu problemin çözümünde çok katmanlı yapay sinir ağlarını kullanan ve bir makine öğrenmesi olan derin öğrenme metotları kullanılarak temel algoritmalar çıkarılmıştır. ARF aracı yabancı ot tespitini görüntü işleme ile yapmaktadır. Otonom kontrol yeteneğini geliştirmek amacıyla görüntü işleme ve evrişimli sinir ağları büyük oranda kullanılmıştır. Evrişimli sinir ağları yöntemi kullanılarak yapılan temel görev, yabani ot tespiti (boy, renk, görüntü vb.) ve otun tespit edilmesidir. Bu yöntemi kullanarak püskürtme sistemi devreye girer ve yabani otlara parkur içerisinde müdahale eder”şeklinde belirtti.

YAPAY ZEKA İLE OTONOM HAREKET KABİLİYETİNE SAHİP

Arazi çeşitliliğine göre uyum sağlayabilmesi için İKA’da palet sistemi kullandıklarını dile getiren Tuluk, “Kullanılan alüminyum sac hem hafiflik hem de kolay montajlama sağlarken ARF’ın yürüyüş sistemi ile de aracın hasarsız bir şekilde verilen koordinatlardaki görevini tamamlaması hedeflenmektedir. Aracın konum ve yön tespitinde GPS ve IMU’dan yararlanılmıştır. Parkur içerisinde üstünden geçilemeyecek engelleri, çukurları ve çeşitli eğimleri sorunsuz bir şekilde aşılabilecektir. Çukur, eğim ve engeller göz önünde bulundurularak aracın boyutları hesaplanmıştır ve buna göre optimum bir ölçü belirlenmiştir. Kamera üzerinden gelen görüntüler, yapay zekâ ile geliştirdiğimiz görüntü işleme filtrelerinden geçerek ARF aracının nereye gitmesi gerektiğine karar vermesini sağlayıp yürür sisteme komut gönderilmesine yardımcı olacaktır. Araç otonom hareket kabiliyetine sahip olup aynı zamanda kendi tasarladığımız arayüz ile de kontrolü sağlanmaktadır. Acil durumlarda ise kolay erişilebilir bir acil stop butonu ile aracın gücü kesilebilmektedir”şeklinde kaydetti.

SPONSPORLUK DESTEĞİ BEKLİYORLAR

ARF-203 takımına sponsor olarak destekte bulunanlara teşekkür eden Tuluk, “Elmas sponsorumuz Kayseri Melikgazi Belediyesine ve bizleri destekleyen Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na, gümüş sponsorumuz Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’na ve bize destek olan TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile malzeme desteği sağlayan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda yeni sponsorların katkılarını da bekliyoruz”diyerek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022, 18:01