Tarımsal sulama projeleri sulanabilir arazileri artırdı

Çorum İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 2021 yılı yatırımları açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, 2021 çalışma döneminde 7 adet iş Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi destekli, 3 adet iş Çorum İl Özel İdaresi yatırım programından ve 27 adet iş KÖYDES yatırım programından olmak üzere toplamda 37 adet iş planlandı.

Açıklamada, “2021 yılı sonu itibariyle tamamlanan tarımsal sulama projeleri Çorumlu çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur. Çorum ilinin toplam sulanabilir tarım arazisi 208.000 hektar olup, Çorum İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılında yapılan sulama tesisleri de ilave edildiğinde toplam 31.789,50 hektar alan sulanabilir hale getirilmiştir. Tarımsal sulama projesinin ileri tarım tekniklerinin kullanımı ile ürün bazında kalite, verimlilik ve çeşitlilik artarak bölgesel kalkınma ve rekabeti arttırması amaçlanmaktadır. Bu sayede refah seviyesi yükselecek ve köyden kente göç engellenerek genç nüfusun köyde kalması sağlanacaktır. Bölgesel ağırlıklı olarak görülen hububat, ayçiçeği, şeker pancarı, yonca, mısır, meyve, sebze bitkilerinin üretiminde sağlanacak kalite ve verim artışı ile II. ürün ve alternatif ürüne geçiş iç ve dış piyasadaki açılımı geliştirip arttıracaktır. Tarımsal üretimin artmasıyla birlikte gelişecek tarımsal sanayi entegrasyonunu ve istihdamı artırması hedeflenmektedir.” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)