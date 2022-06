Tarımsal sulamaya GES desteği

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle, tarımsal sulamada güneş enerji sistemi kurulumu için çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizle, faizsiz 7 yıl 84 ay vadeli kredi desteği sağlanacağını açıkladı.

Uygulama süresi 2023 yılsonuna kadar devam eden bu imkânla 7.5 milyon TL' ye kadar kredi kullanma limiti için sıfır faizli, yüzde 100 faiz desteği sunulacağını kaydeden Milletvekili Erol Kavuncu, “Bu sayede tarımsal üretimde enerji maliyetleri azalacak ve karlılık artacak, en önemlisi de artık yağmur yağmadığında mahsuller tarlada kurumayacaktır. Hem yenilenebilir enerji kaynaklarımız etkin ve verimli şekilde kullanılacak hem çiftçilerimize, tarımda cansuyu, destek sağlanacak hem de ülke kalkınmasına ve hayatın sürdürülebilirliğine katkı sunulacaktır. Giderek milli güvenlik sorunu haline gelen gıda ihtiyacının karşılanması, üretimin artırılması için yapılan bu düzenlemeyle tarım alanındaki reformlarımıza bir yenisi daha eklenmiştir. Çiftçilerimizin kalkınmasına katkı sunacak, topraklarımıza, mahsullerimize can olacak bu uygulamanın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Gıda güvenliğini sağlamanın insanlığın en temel sorunu haline geldiği bu günleri önceden gören Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Devletimiz, vatandaşlarımızı bu sıkıntılardan kurtarmak ve en az düzeyde etkilenmeleri için orta ve uzun vadede tüm tedbirleri almıştır. Vakitlice alınan tedbirler sayesinde hiçbir vatandaşımız çaresiz, sahipsiz bırakılmamıştır. Yapılan planlamalar doğrultusunda her gün bir yenisi açıklanan destek ve teşviklerle çiftçilerimize olduğu gibi halkımızın tüm kesimlerini rahatlatacak destekler ve uygulamalar hayata geçirilmeye devam edecektir. Aziz milletimiz için her gün yeni bir başarı hikayesine imza atan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlarımıza ve emeği geçen herkese şahsım ve aziz milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum”diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)