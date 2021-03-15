‘Tarımsal üretimde 9’uncu sıradayız’

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, tarımsal üretim ve tarımsal büyüklük açısından Türkiye’de Çorum’un 9’uncu sırada yer aldığını söyledi.

‘TRİTİKALE BİTKİSİNİN ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’DE 1’İNCİ SIRADAYIZ’

Bugün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleşen fidan dağıtım töreninde konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, tarımsal üretimde ve hububat üretiminde Çorum’un Türkiye’nin önemli illerinden birisi olduğunu belirterek, “Tritikale bitkisinin üretiminde Türkiye’de 1’inci sıradayız. Soğan üretiminde 3’ncü sıradayız. Mercimek üretiminde 3’ncü sıradayız. Çeltikte 5’inci sıradayız. Ceviz üretimide 5’inci sıradayız. Ayçiçeğinde 6’ncı sıradayız. Geçen sene tarımsal üretimde, buğday üretiminde 10’ncu sıradayız. Yaklaşık 600 bin ton ürettik. Bu sene 12’nci sıraya düştük” dedi.

‘SULANABİLİR ARAZİLERİN SAYISI ARTTIĞINDA DAHA DA İYİ NOKTALARA GELECEĞİZ’

Sulanabilir tarımsal arazilerin sayısı arttığı zaman Çorum’un daha da iyi noktalara geleceğini ifade eden Vali Çiftçi, “Tarımsal üretim ve tarımsal büyüklük açısından Türkiye’de 9’uncu sıradayız. 25 bin TL Valiliğimiz, 25 bin TL Çorum Belediyesi, 25 bin TL, Ticaret Borsası, 10 bin TL Ziraat Odası Başkanlığı, 15 bin TL Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olmak üzere toplam 100 bin TL ile süne ile ilgili böyle bir projeyi gerçekleştirmiş olduk. İlerleyen yıllarda aynı projeyi geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.