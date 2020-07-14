M.BURAK YALÇIN

İskilip yolu üzerinde Köprüalan Köyü Nacak mevkiinde buğday hasatı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Vali Çiftçi, Çorum’un gayrisafi milli hasılaya tarım sektörü üzerinden 4 milyar lira civarında katkı sağladığını belirterek, “Tarımsal üretimde öncü şehirler arasındayız” dedi.

Etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve çiftçiler katıldı.

VALİ ÇİFTÇİ BİÇERDÖVERLE BUĞDAY HASADI YAPTI

Vali Mustafa Çiftçi, etkinlikte biçerdövere binerek bir süre tarlada buğday hasadı yaptı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, Çorum’un bir tarım memleketi olduğunu söyledi.

‘TARIMSAL ÜRETİMDE ÖNCÜ ŞEHİRLER ARASINDAYIZ’

Çorum’un tarımsal üretimde öncü şehirler arasında olduğunun da altını çizen Çiftçi, “Mercimek üretiminde Konya ve Yozgat’tan sonra 3’üncü sırada, soğan üretiminde Amasya ve Ankara’dan sonra 3’üncü sırada, çeltik üretiminde 5’inci sırada, mısır üretiminde 6’ıncı sırada, yumurta üretiminde 9’uncu sırada, şu anda hasatını yaptığımız buğday üretiminde Türkiye’de 10’uncu sırada yer alıyor” dedi.

‘ÇORUM 4 MİLYAR KATKI SAĞLIYOR’

Çorum’da her yıl yaklaşık 220 bin hektar alanda 600 bin ton buğday üretimi yapıldığını da ifade eden Çiftçi, “Bunu rayiç fiyatla çarptığımızda yıllık 1 milyar 120 milyon lira çiftçimizin gelir elde ettiğini görüyoruz. Çorum'daki toplam tarım sektörünün ekonomik boyutu, 4 milyar lira civarında. Yani Çorum, gayrisafi milli hasılaya tarım sektörü üzerinden 4 milyar lira civarında katkı sağlıyor” diye konuştu.

SARI: ÇORUM’DA SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DÜŞÜK SEVİYEDE

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı ise Çorum'da sertifikalı tohum kullanımının düşük seviyede olduğuna işaret ederek oranı artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Ziraat Odasının daha fazla sertifikalı tohum üretmesi gerektiğini ifade eden Sarı, “Çorum çiftçisine daha ucuz maliyette tohum etmenin yollarını beraber araştırıyoruz. Çorum’da ki tüm sivil toplum kuruluşları ile beraber Çorum’a daha iyi hizmet edebiliriz bunun bilinci ile hareket ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Ziraat Odası başkanı ile bazı kuruluşları ziyaret ederek, araştırma içerisinde olacağız. Çorum’un iklimine uygun yeni tohum çeşitlerinden getirip, buralarda deneyerek, çoğaltarak, Çorum çiftçisinin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.