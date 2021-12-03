Tarlasına Türk Bayrağı çizdi

Dünya Engelliler Günü’nde en güzel mesajı Doğuştan konuşma ve duyma engelli olan 35 yaşında Elvan Toker, tarlasına traktörle resmettiği Türk Bayrağını çizerek verdi. Toker'in Tarlasına çizdiği dev Türk Bayrağı havadan çekilen görüntülerle büyük beğeni topladı.

Doğuştan konuşma ve duyma engelli olan evli ve 2 çocuk babası 35 yaşında Elvan Toker Çorum, Elicek Köyü yaşıyor.

Köy halkı tarafından yaşama azmini hiçbir zaman kaybetmemesi ile bilenen Toker, Türk Bayrağını çok seviyor.

3 Aralık'ta kutlanan Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturmak için tek başına tarlasına Türk Bayrağını resmetti. Tarladaki çalışmasının görüntülemesi için ise drone pilotu olan Samet Can Toker’den yardım istedi.

Yaklaşık 2 saat süren emeğin sonunda havadan çekilen görüntülerde Türk Bayrağı kendine hayran bıraktırdı. Köylüler tarafından çok sevilen Toker, yaptığı Türk Bayrağı motifi ile de gönüllere taht kurdu.

(İHA)