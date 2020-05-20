Tartışmalı binada hazırlıklar başladı

EROL TAŞKAN

AK Parti İl Başkanlığı, Kadeş Meydanı'ndaki binaya taşınmaya hazırlanıyor.

Parti tabelasının asıldığı bina, yapımı sırasında belediye tarafından mühürlenmesi ve usulsüz kısımlarla ilgili yıkım kararı olmasıyla gündeme oturmuştu.

İmar düzenlemesine aykırı inşaat imalatı olduğu gerekçesiyle mühürlenen ve daha sonrasında da imar düzenlemesine aykırı kısımlar hakkında yıkım kararı verilen binada müteahhit firma tarafından usulsüz olduğu iddia edilen kısımlar yıkılarak, belediyenin talimatı yerine getirilmişti.

Bitimi halinde AK Parti İl Başkanlığı'nın taşınacağı açıklanan binada, taşınma hazırlıkları başlatıldı.