Taş bina müze oluyor

FATİH BATTAR

Güngörmüşler Konağı ve Aile Eğitim Merkezi açılışında konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, taş binanın şehir müzesi olacağını söyledi.

Çorum için bir kültür yürüyüşü hayali olduklarını ifade eden Aşgın, Kale’den başlayarak, Çöplü Arastası, Dikiciler Arastası ve Ulucami Meydan projesi ile bu hayali gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Kültür Yürüyüşü hayali kapsamında Belediye Taş Bina’yı müzeye çevireceklerini aktaran Aşgın; “Taş binayı şehir müzesi yapacağız. Yeni binaya taşındığımız zaman taş binayı şehir müzesi yapacağız. Yeni bina ile ilgili şu an müteahhit firmadan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı yavaş ilerliyor ama kısa sürede yeni binaya taşınacağız. Şehrin merkezinde şehir müzesi hayalini gerçekleştirmiş olacağız.

Kültür yürüyüşümüzün devamında Veli Paşa Hanı’nı turizme kazandırmak olacak. Bu han Türkiye’deki en büyük 3 Han’dan birisi. Sıradan bir Han değil. Buranın tamamlama ihalesini geçtiğimiz günlerde yaptık. Ondan sonra tarihi dokusuyla Çöplü Çarşısı’nı yeniden canlandırmak istiyoruz. Dün Ankara’dan müjdeli haber geldi ve Çöplü Arastası ve Dikiciler Arastası’nın planı onaylandı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından. Kültür yürüyüşümüzün son noktası Ulu Cami ve çevresinde ki tarihi dokunun ortaya çıkması için hazırlayacağımız bir meydan projesi olacak.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 19:27