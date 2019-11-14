Taş binayı kendi elleriyle boyadı

FATİH BATTAR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, fırçayı eline aldı, taş binayı boyadı.

Taş bina bakım ve onarımdan geçiyor. Geçtiğimiz günlerde ışıklandırılma yapılmasıyla gece harika bir görünüme kavuşan taş bina, şimdi de komple boya işleminden geçiyor.

Sabah saatlerinde binanın boyama işlerinde Başkan Aşgın fırçayı eline alarak boyama yaptı.

Aşgın konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Biz bu şehre hizmet için göreve geldik. Parkımızı da yaparız, asfaltımızı da atarız. Yeri gelir alırız elimize fırçayı boya da yaparız.” dedi

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2019, 10:53