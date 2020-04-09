Çorum Belediyesi, taş ocaklarını daha aktif kullanarak daha az maliyetle daha fazla yol yapacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Melikgazi Taş Ocağı ve Şantiye Tesisleri ile Karaağaç Taş Ocağında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve Fen İşleri Müdürü Mikdat Yıldırım’dan taş ve mıcır üretimi ile ilgili bilgiler aldı.

Çorum Belediyesi olarak kaynaklarını ve imkanlarını en verimli şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda çalıştıklarını belirten Başkan Aşgın, “Dünyada petrol fiyatlarının taban yaptığı şu dönemde petrol ürünü olan ve asfalt yapımında kullanılan bitüm satın aldık ve yeterli miktarda bitüm stokladık. Yol yapım işlerinde kullanılan mekanik ve stabilize malzemeyi ise tesislerimizde kendimiz üretiyoruz. Bu anlamda malzeme temini noktasında elimizi güçlendirecek olan Karaağaç Taş Ocağı tesisimizi de yaz aylarında faaliyete geçireceğiz. Şu anda yol çalışmalarında kullanılan araç ve makinelerin bakımı ve kurulum işlemleri devam ediyor" dedi.

Başkan Aşgın, belirledikleri bölgelerde yol çalışmalarına başladıklarını belirterek “Aşkla Çalışmaya devam ediyoruz” dedi.