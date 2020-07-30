Taş: ‘Sofrasında et olmayanları unutmayalım’

Kurban Bayramı münasebetiyle mesaj yayınlayan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, “Sofrasına bir tabak et girmeyen aileleri unutmayalım. Kestiğimiz kurbanlarımızdan onlara da pay ayıralım.” dedi.

Kurbanın, teslimiyetin zirvesi olduğunu ifade eden İl Başkanı yakup Taş, “Allah’ın bizden istediği herşey yine en çok bizim içindir. Kalplerimiz O'nun rızasına ermenin ferahlığına kavuşurken gönül gönüle kavuşacak. Cuma günü çifte bayram yaşayacağız. Hem cuma, hem bayram ne güzel ikisini birarada idrak edeceğiz. Ramazan Bayram namazını korona sebebiyle camilerimizde eda edememiştik. Bu defa Kurban Bayram namazımızı o eski günlerimizdeki gibi hep birlikte kılmanın huzurunu yaşayacağız.

Bu vesile ile tüm Çorumlu hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Kurban Bayramı’nın tüm insanlığın refahına ve kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederiz. Kestiğimiz kurbanlarımızı Allah kabul etsin.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 14:12