‘Tasarımdaki gücümüzle dünyaya açılıyoruz’

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen XONE Design’da ödüller sahiplerini buldu.

Biri kurumlara, diğeri öğrencilere ve profesyonellere yönelik olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen programın ödül töreninde konuşan ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, “XONE Design, ülkemizin katma değeri yüksek ihracat yapabilmesi için büyük önem arz eden tasarım alanındaki gücümüzü bir kez daha gösterdi. Bundan sonraki hedefimiz, XONE Design’ı uluslararası arenaya taşımak olacak” dedi.

Türkiye’nin seramik, cam ve çimento sektörlerindeki ihracat başarısında önemli bir yer tutan tasarım gücünün gelişmesine katkı sunmak üzere Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından üçüncüsü düzenlenen XONE Design programında ödüller sahiplerini buldu. Seramik, cam, çimento sektörlerinde faaliyet gösteren kurumların XONE Design Award, profesyoneller ve öğrencilerin ise XONE Design Competition kategorisinde katıldığı programın kapanış töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da törene video mesaj gönderdi.

‘SEKTÖRLERİMİZİ GELECEĞE ÖZGÜN BİR KİMLİKLE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ’

Yarattıkları katma değer açısından Türkiye’nin en önemli sanayi kolları arasında yer alan seramik, cam ve çimento sektörlerinin başarısında tasarımın önemine dikkat çeken ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, “Bu üç sektörümüz üretim ve tasarımdaki gücümüz sayesinde ülkemizin katma değeri yüksek ihracatına büyük katkı sunuyor. Türk tasarımları hepimiz için övünç kaynağı olurken, geçmiş yıllarda ihracat gerçekleştiremediğimiz ülkelerde dahi pazar payımızın artmasını sağlıyor. İki binin üzerinde üyesi bulunan, tek ve koordinatör ihracatçı birliği olarak, tasarımlarımızı geleceğe ve dünyaya özgün bir kimlikle açma stratejimiz doğrultusunda düzenlediğimiz XONE Design ile bu gücümüzü bir kez daha gösterdik”şeklinde kaydetti.

‘XONE DESİGN’I ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ’

Önümüzdeki yıllarda XONE Design’ı uluslararası katılıma açık bir yarışma ve ödül programına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Çenesiz şöyle devam etti:

“Yalnızca üç programda geldiğimiz nokta, bizi XONE Design’ı uluslararası arenaya taşıyabileceğimizi gösterdi. Mevcut kategorilerimize yenilerini ekleyerek, çok daha geniş kapsamlı, uluslararası arenada ses getirecek bir organizasyon düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu hayali; tasarımın gücüne inanan, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi tasarımlar geliştirmeye odaklanan tasarımcılarımızla birlikte gerçekleştireceğimize inanıyoruz.”

Çenesiz’in konuşmasının ardından XONE Design Award ve XONE Design Competition’da kazananların açıklandığı törene geçildi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Seramik, cam ve çimento sektörlerinde faaliyet gösteren tüm kurumların başvurduğu XONE Design Award’ın Christina Bardelli, Gülay Gamze Güven, Mehmet Tüzüm Kızılcan, Aslı Özbay ve Ali Osman Öztürk’ten oluşan jürisi, dokuz tasarımı ödüle layık buldu. Törende, ödül kazanan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Ege Vitrifiye, ISVEA, Kaleseramik, Matel - Serel Seramik, NG Kütahya, Seranit, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Yorglass’a sertifikaları takdim edildi.

XONE Design Competition ise öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlendi. Onurcan Çakır, Yelin Evcen, Hasan Demir Obuz, Felekşan Onar ve Enis Öncüoğlu’nun jüri üyesi olduğu profesyonel kategorisinde yedi ürün ‘platinum’ derece aldı. Bu kategoride toplam 29 ürün ödüle layık görüldü.

Aktan Acar, Ece Ceylan Baba, Sertaç Ersayın, Pınar Gökbayrak, Şule Koç, Nilüfer Kozikoğlu ve Dürrin Süer’in jüri üyeliğinde gerçekleşen öğrenci kategorisi yarışmasında ise farklı kategorilerdeki altı ürünün tasarımcıları ‘Platinum’ derece ile ödüle hak kazandı. Öğrenci kategorisinde toplam 30 ürüne ödül verildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022, 17:43