Taşhan ve Kilise restore edilecek

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi, arastada bulunan Kilise ile Taş Hanı satın alıp restore edecek. İki gayrimenkulün satın alınması için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yetki verilmesi talebi Belediye Meclisi’nin önceki gün yapılan aralık ayı toplantısında görüşüldü.

Gündem maddesi hakkında meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Bilindiği gibi tarihi arastamızın ihyası ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Satın alınması için yetki istenen gayrimenkullerden birisi burada bulunan Kilise diğeri ise Taş Han’ın olduğu yerdir. Biz bu iki binayı Belediyemize kazandırmak istiyoruz. Satın aldıktan sonra tarihi dokuya uygun şekilde yeniden restore ederek kullanmak istiyoruz” dedi.

Bilgilendirmenin ardından yapılan oylamada iki gayrimenkulün satın alınması için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.