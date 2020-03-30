Taşıt sayımız 172 bin 321 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Türkiye’de Şubat ayında 53 bin 135 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını açıkladı.

Bölge iller arasında Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 362 bin 406 olurken, Tokat’ta 180 bin 209, Çorum’da 172 bin 321 ve Amasya’da 118 bin 280 olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre, Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %60,3'ünü otomobil, %15,2'sini motosiklet, %13,9'unu kamyonet, %5,9'unu traktör, %2,3'ünü kamyon, %1,1'ini minibüs, %1,0'ını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020, 21:28