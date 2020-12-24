Tatar’da 7 kaçak yapı yıkılacak

M.BURAK YALÇIN

Tatar Köyü mevkiinde tarım arazisine izinsiz yapıldığı gerekçesiyle 7 hobi bahçesi mahkeme kararı ile yıkılacağı öğrenildi.

Yıkılacak yapıların yapı ruhsatlarının olmadığı ve imar affından yararlanmayan yapılar olduğu belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda yıkım işlemlerinin yapı sahipleri tarafından yapılmadığı tespit edildiğinden, 1 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00’de yıkım işlemlerinin İl Özel İdaresi tarafından gerçekleşeceği öğrenildi.

Öte yandan bahçe sahipleri de 4 aydır mücadele verdiklerini, alınan kararların kendilerini mağdur ettiğini ifade ettiler.