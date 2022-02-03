Tatlısu, kütüphanesini Belediye’ye bağışladı

M.BURAK YALÇIN

Çorum’un tanınmış simalarından, edebiyatçı, emekli öğretim görevlisi Mehmet Tatlısu, öğrencilik yıllarından itibaren oluşturmaya başladığı yaklaşık on bin kitaptan oluşan kütüphanesini Çorum Belediyesi’ne bağışladı.

Mehmet Tatlısı, önceki gün gazetemizi ziyaret ederek 32’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ziyarette yaptığı konuşmada on bin kitaptan oluşan kütüphanesini Çorum Belediyesi’ne bağışladığını aktaran Mehmet Tatlısu, on bin kitaptan oluşan özel kütüphanesini Veli Paşa Hanı’na açılacak olan kendisinin de isminin verileceği kütüphaneye bağışladı.

Tatlısu, kütüphanesinde, ansiklopediler, Atatürk kitapları, şiir antolojleri, edebiyat tarihi, külliyatlar, dergi koleksiyonları, özel albümlerin, Çorumlu yazarların kitaplarının ve birçok Türk ve yabancı yazar ve şairlerin önemli eserlerinin yer aldığını söyledi.

MEHMET TATLISU KİMDİR?

1949 yılında Çorum’un Osmancık ilçeisne bağlı Ayva Köyü’nde doğdu. Çorum İmam Hatip Okulu’ndaki ortaokul ve lise eğitiminden sonra 1976 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

Tokat ve Çankırı’da edebiyat öğretmenliği yaptı. 1980-2006 yıllarında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi’nde görev yaptı. Emekliliği dolayısıyla, Demirci’den memleketine dönerken, 5019 kitabı fakülteye bağışladı.

Yunus Emre, Mehmet Akif ve Necip Fazıl uzmanı olarak tanınmaktadır. Emekliliği sürecinde başta memleketi Çorum ve ilçeleri olmak üzere, ülke çapında özellikle de yukarıda adları anuılan değerlerimizle ilgili konferans ve sohbetlere konuşmacı olarak katılmış olup, halen bu çalışmaları sürdürmektedir.

Mehmet Tatlısu, Çorum’da Kanaat Önderleri ve Akil İnsanlar arasında yer almış olup, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantıya katıldı.

Çorum’da yaşayan Tatlısu, evli ve bir çocuk babasıdır.