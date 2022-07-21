Tavukları çalınan Fatma Teyze'ye tavuk hediye ettiler

Bir süre önce Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar semtindeki evinin bahçesinde beslediği tavukları çalınan ve evinin önüne astığı yazı ile tavuklarını çalan hırsızdan tavuklarını geri getirmesini isteyerek ulusal yayın kuruluşlarında gündem olan Fatma Özergin’e DEVA Partisi’nden tavuk hediye edildi.

Tavukları çalınan Özergin ailesine tavuklarını DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli teslim etti.

Ailenin geçimlerine katkıda bulunabilmek amacıyla 15 adet ligorin cinsi yumurta tavuğu hediye ettiklerini söyleyen Benli, "Çiftimizin medyada yayınlanan haberlerini görünce çok üzüldük ve elimizden geleni yapmaya karar verdik. Mağdur ve mazlumların her zaman yanında olmanın insani bir görev olduğunun altını çizmek isteriz, DEVA Partisi olarak her zaman olduğu gibi bu gibi konularda da duyarlılığımızı sürdüreceğiz.

Çalınan tavukların manevi olarak yerini tutmasa da mağdur çiftimizin yüzünde bir gülümsemeye vesile olmak bizleri çok mutlu etti. Partimiz ülkenin düzelmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışıyor” dedi.

Çalınan tavuklarını günlerdir pankartlarla arayan Fatma Özergin ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı yıllardır severek takip ettiğini ve altılı masayı desteklediğini ifade ederek, duyarlılıklarından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, DEVA Partisi Çorum İl Yönetimine teşekkürlerini iletti.

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk ise; “Küçük de olsa Özergin ailesinde yüzlerinde gülücük açmaya sebep olan başta Kadın Politikalar Başkanımız Zehra Benli ve Yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunarım.

İnsanlarımızın çoğu açlık sınırının altında kazanç sağlamakta. İnsanlar evlerine temel gıda ürünlerini yani ekmek götürmek konusunda bile zorluk çekmekteler. Hükümet acilen ekonomik önlemleri ve ek destekler sağlayıp önlemler almaz ise bu ekonomik çöküş yüzünden insanların daha çok mağduriyet yaşayacakları aşikardır” diye konuştu.