Tavuklarına bebekleri gibi bakıyorlar

EROL TAŞKAN

Özgür-Gülbahar Sol çifti, nazlı ismini verdikleri tavuklarına bebekleri gibi bakıyor. 12 yıllık evli çift, bir günlük civcivken evlerine gelen Nazlı’ya büyük bir sevgi ve aşkla bağlı.

Çocukları olmayan genç çift, bütün sevgilerini verdikleri tavuklarına Nazlı ismini vermiş. Evlerinin içine kadar aldıkları Nazlı’yı elleriyle beslemekle kalmayıp, günün belirli bir bölümünü evde geçirmesine izin veriyorlar.

“Elimden gelse Nazlı’yı geceleri de yanımda yatırırım.” diyecek kadar tavuğuna bağlı olan Özgür Sol, sevgi dolu sözlerle tavuğunu severek, onu gözünden sakınıyor.

Her ikisinin de kısmen engeli bulunan genç çift, birbirlerine sarılarak hayata tutunmaya çalışırken, evlerinin mutluluk kaynağı olarak gördükleri Nazlı’yla mutluluklarına mutluluk katıyorlar.

7 Ağustos’ta 2 yaşına basacak olan Nazlı için doğum günü kutlaması yapacaklarını anlatan Özgür Sol, Nazlı’yı olası sansar saldırılarından korumak için de gece gündüz tetikte durduklarını, kümesini sağlam yaptıklarını anlattı.

Gülbahar Sol, Nazlı’yı olan sevgisini, “Bu olmazsa yaşayamam. Annesinden doğduğu gün elime geldi. Ona çok alıştım” sözleriyle dile getiriyor.

Nazlı’yı hatıra fotoğrafı çektirmek için fotoğraf stüdyosuna götüren Özgür-Gülhabar Sol çifti, Nazlı’nın fotoğrafını çerçeveletmiş.

Bahçeleri küçük olduğu için genelde kümesinde kalan Nazlı’nın yağlı olduğunu söyleyen Özgür Sol, bunun da çaresini sirkeli su içirmekte bulmuş. Her akşam serin vakitlerde sokağın başındaki otoparkta yürüyüşe çıkardıkları Nazlı’yı, gözlerinin önünden bir an bile ayırmadıkları Nazlı’yı, kısa bir yürüyüş ve hava alma molasından sonra tekrar evlerine götürüyor.

Sevgiye araladıkları gönül kapısından içire buyur ettikleri Nazlı’yı hayatlarının merkezine koyan Sol çifti, muhabbet yumağına dönüştürdükleri yuvalarında Nazlı’yı tıpkı gönüllerinin baş köşesine yerleştirdikleri gibi, evlerinde de baş köşede tutuyorlar.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 13:30