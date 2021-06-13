'Tazı' çok yakında Çorum sokaklarında

Çorum Belediyesi, büyük beğeni toplayan ve yaygın olarak kullanılan ÇORBİS bisikletlerinden sonra bir yeniliğe daha imza atarak Çorum'da scooter dönemini başlatıyor.

ÇORBİS projesi kapsamında bisiklet kullanımında yapılan uygulama ‘Tazı’ adı verilen ve şarjlı elektrikli scooterler için de geçerli olacak.

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Çorum’da scooter uygulamasına geçileceği müjdesi paylaşıldı. ‘Tazı' adı verilen scooterler ‘Pek yakında’ denilerek duyuruldu.